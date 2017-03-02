Бурлак: до финала один шаг, «Рубин» хочет попасть туда и выиграть Кубок России

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал победу над «Сибирью» в четвертьфинальном матче Кубка России (1:0). За путёвку в финал казанцы поспорят с «Уралом».
«Тренер настраивал последнее время, сколько мы готовились к этой игре. Перед игрой говорил, что в кубке не бывает лёгких матчей. На таком поле легче обороняться, чем созидать, и нам эта игра далась очень тяжело. Самое главное – результат. Канунников и Жонатас выиграли практически всю верховую борьбу, это нам очень помогало, потому что в защите было тяжело играть, в плане того, что тяжело было контролировать мяч, приходилось играть длинными передачами, и ребята очень хорошо цеплялись. Кого-то одного сложно выделить по матчу, все бились, старались, все молодцы. Понимаем, что нам один шаг до финала, нам играть с «Уралом», все хотят выйти в финал, выиграть кубок», — цитирует Бурлака пресс-служба «Рубина».