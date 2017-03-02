Хиддинк не исключил, что возглавит «Лестер»

Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк сообщил, что пока не контактировал с руководством «Лестер Сити», однако не исключает варианта, при котором он возглавит команду после увольнения Клаудио Раньери.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Лестер» хочет подписать контракт с Хиддинком до конца сезона, но тренер не хочет принимать руководство командой на такой короткий срок. Сейчас «лисы» пытаются убедить Хиддинка изменить решение.
«После увольнения Раньери „Лестер“ играет очень хорошо. Я пока не контактировал с „Лестером“. Я настолько сильно люблю футбол, что не исключаю этот вариант. Но я никогда не берусь за клуб, чтобы тренировать его много лет, потому что очень люблю работать с молодёжью», — цитирует Хиддинка De Telegraaf.