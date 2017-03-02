Семак: думал посмотреть матч как болельщик, мой эксперимент провалился

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что он очень много думает о футболе, а также поведал, что считает самым главным в работе тренера.
«И снится мне сон… Конечно же, про футбол. Если честно, в последнее время только он и снится. Никакой романтики, увлекательных историй и приключений. Снятся мне в основном рабочие моменты, методики тренировочного процесса, тактика, игровые схемы.
Футбола в моей жизни много. Думал как-то эксперимент провести – посмотреть матч как болельщик. Провалился мой эксперимент. И эмоции, и намётанный глаз дают о себе знать. Сразу начинаю всё анализировать, просчитывать, сравнивать… Это уже профессиональные привычки, от них никуда не деться. Да я и не хочу от них избавляться – они мне нравятся.
Самое главное в работе тренера – результат. Ну а ради чего ещё работать? И здесь все средства хороши. Тренер должен чувствовать, когда нужно разрядить атмосферу юмором, когда быть построже, когда закрутить гайки, когда отпустить. Одинаковых команд не бывает», — цитирует Семака Welcome2018.