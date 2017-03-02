Марсело: постоянно именно мне приходится объяснять неудачи «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор был обуреваем эмоциями после домашнего матча 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», который завершился ничьей со счётом 3:3. По ходу встречи «сливочные» проигрывали с разницей в два гола, но сумели спасти очко. С 47-й минуты подопечные Зинедина Зидана остались в меньшинстве вследствие удаления полузащитника Гарета Бэйла.
«Постоянно именно мне приходится объяснять неудачи «Реала». Это трудно», — приводит слова Марсело AS.
В данный момент «Реал» с 56 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Барселоне» 1 очко. Однако у «Королевского клуба» игра в запасе.