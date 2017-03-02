Каннаваро: Роналдо – это феномен, он единственный игрок, вселявший в меня страх

Бывший защитник сборной Италии, обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро рассказал об отношении к экс-форварду сборной Бразилии Роналдо.
«Из всех футболистов, которых я встречал до и после Роналдо, только он вселял в меня страх. Роналдо – это феномен, игрок нашего поколения.
Первый раз я столкнулся с ним лицом к лицу в товарищеском матче Бразилия – Италия, который состоялся перед чемпионатом мира 1998 года. Просто выход на поле с ним был пугающим.
Если Роналдо хотел забить, он забивал. Конечно, у Бразилии были Ромарио, Роберто Карлос, Роналдиньо, но Роналдо, он просто был другой.
Он был быстрым, он был сильным, он был невероятным. Каждый раз, когда я с ним играл, у нас было взаимное уважение. Не было смысла пытаться забраться в его голову, что-то изменить, он уже был в твоей голове до стартового свистка.
Сомневаюсь, что когда-то меня покинет страх, который вселял Роналдо, но вместе с этим пришло и уважение. Такой игрок, как Роналдо, заставляет тебя тренироваться каждый день изо всех сил. Благодаря Роналдо я узнал, как обращаться со страхом», — цитирует Каннаваро Sky Sports.