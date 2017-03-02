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«Бавария» может лишиться Хуммельса в матче с «Кёльном» из-за травмы

2 марта 2017, четверг. 09:45. Футбол
Участие защитника мюнхенской «Баварии» Матса Хуммельса в предстоящем матче 23-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» под вопросом, сообщает интернет-издание Sport1.

Футболист получил травму в четвертьфинальном матче Кубка Германии с «Шальке-04», завершившемся победой подопечных Карло Анчелотти со счётом 3:0. По ходу первого тайма Хуммельс почувствовал колющую боль я ягодице и в перерыве был заменён.

«Мне может понадобиться пара дней для того, чтобы вернуться в строй», — сказал в связи с этим Хуммельс.

С «Кёльном» немецкий гранд встретится 4 марта на поле соперника.
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Кёльн Матс Хуммельс Травмы — футбол
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