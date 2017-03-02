«Бавария» может лишиться Хуммельса в матче с «Кёльном» из-за травмы

Участие защитника мюнхенской «Баварии» Матса Хуммельса в предстоящем матче 23-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» под вопросом, сообщает интернет-издание Sport1.
Футболист получил травму в четвертьфинальном матче Кубка Германии с «Шальке-04», завершившемся победой подопечных Карло Анчелотти со счётом 3:0. По ходу первого тайма Хуммельс почувствовал колющую боль я ягодице и в перерыве был заменён.
«Мне может понадобиться пара дней для того, чтобы вернуться в строй», — сказал в связи с этим Хуммельс.
С «Кёльном» немецкий гранд встретится 4 марта на поле соперника.