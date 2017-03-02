«Луч-Энергия» получил первый транш из регионального бюджета

«Луч-Энергия» 2 марта получил первую субсидию из регионального бюджета. По словам директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, футболисты в плановом режиме готовятся к предстоящим играм 25-го тура ФНЛ.
«Вопрос по заработной плате решается, на счёт клуба переведён первый транш. На следующей неделе будет второй. Сейчас футболисты готовятся к игре с «Енисеем», – цитирует Кузнецова официальный сайт администрации Приморского края.
Руководитель ведомства подчеркнул, что в 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование приморского клуба, как и в прошлом году, оно составляет 150 млн рублей.
Ранее полузащитник дальневосточного клуба Алексей Ребко сообщал, что команда находится на сборах в Турции, однако бойкотирует тренировки из-за долгов по заработной плате.