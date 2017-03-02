Алькасер: рад своему голу, но в большей степени доволен победой «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер не скрывал эмоции по окончании матча 25-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом». Играя на своём поле, каталонская команда добилась победы со счётом 6:1, а сам Алькасер стал автором одного гола.
«Я рад своему голу, но в большей степени доволен победой «Барселоны». Всегда ставлю интересы команды превыше всего. Именно благодаря такому подходу и выигрывается столько титулов», — приводит слова Алькасера Mundo Deportivo.
Алькасер пополнил ряды испанского гранда перед стартом нынешнего сезона, а до этого защищал цвета «Валенсии». Он долго не мог забить в национальном первенстве, и гол в ворота «Спортинга» был для Алькасера вторым в текущем сезоне национального первенства.