Шефер покинет «Вольфсбург» и продолжит карьеру в MLS

Защитник «Вольфсбурга» Марсель Шефер покидает свой нынешний клуб и продолжит карьеру в «Тампа-Бэй Раудис», представляющем MLS. 32-летний футболист будет не только выходить на поле, но и помогать «Тампа-Бэй Раудис» в области клубного менеджмента. Шефер подчеркнул, что очень рад такому развитию событий.
«С переходом в «Тампа-Бэй Раудис» исполняется моя мечта. То же самое могу сказать о членах своей семьи. Я принимаю этот вызов с большими ожиданиями», — приводит слова Шефера интернет-издание Sport1.
В 2013 году Шефер продлил контракт с «Вольфсбургом» на 4 года. Цвета «волков» он защищает с 2007 года.