Все игроки «Зенита» тренируются в общей группе в преддверии матча с ЦСКА

Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с московским ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. На тренировке присутствовали все игроки основного состава.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 4 марта. Начало запланировано на 16:30 по московскому времени. После 17 туров «армейцы» занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, а сине-бело-голубые располагаются на второй позиции.