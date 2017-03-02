Луческу: пока нет предпосылок менять в воротах Лодыгина

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии выездного матча 18-го тура РФПЛ с ЦСКА рассказал о подготовке команды. Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 4 марта. Начало игры запланировано на 16:30 мск.
«На сборах игры ЦСКА проводил, играл первым составом. Мы использовали все 30 игроков, они упор на основу делали. Есть определённое преимущество, что мы провели две официальные встречи. В двух матча мы выглядели неплохо. Последняя игра с „Андерлехтом“ вселяет уверенность, только невезение не позволило нам пройти дальше. Уверен, что все наши игроки подойдут в полной готовности к матчу с „армейцами“. У ЦСКА нет проблем с составом, все готовы. Будет зрелищная игра. Гончаренко поменял схему игры, и игроки ЦСКА уже приспособились.
Пока нет предпосылок менять Лодыгина, в последней игре все смотрелись хорошо, серьёзных изменений не будет. Однозначно будут играть новые игроки. Все новички уровня „Зенита“ должны подтвердить свой класс. Когда приближаются важные игры, сложно определить, откуда идут такие разговоры о проблемах в команде. Я разговаривал с агентом Шатова, очень много неправды в этом интервью, провокаций. Он должен был подумать, что, давая это интервью, создал проблемы Шатову с ребятами», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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