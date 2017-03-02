Икарди: я готов играть за сборную Аргентины, но решение принимает тренер

Нападающий «Интера» Мауро Икарди ответил на вопрос касательно готовности выступать за сборную Аргентины. На счету 24-летнего форварда пока всего один матч в футболке национальной команды.
«О сборной я всегда говорю то же самое. Моя работа состоит в том, чтобы хорошо играть за «Интер» и забивать голы каждый раз, как у меня появляется шанс. Вызов в сборную зависит не от меня, а от тренера, он делает выбор. Всё, что я могу сказать, – я готов играть и не могу дождаться, когда надену футболку сборной Аргентины. Остальное не ко мне», — сказал Икарди в интервью La Gazzertta dello Sport.
Ранее наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса сказал, что Икарди может получить вызов в сборную, но первым номером для него остаётся форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин.