Игроки «Зенита» Пономаренко, Бугриев и Вартанян продолжат сезон в «Кошице»

«Зенит» и словацкий «Кошице» достигли договорённости об аренде трёх футболистов молодёжного состава сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В Словакию отправятся голкипер Михаил Пономаренко, защитник Сергей Бугриев и нападающий Ефрем Вартанян. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Восемнадцатилетний Бугриев дебютировал за «Зенит»-м 7 ноября 2015 года и провёл за команду Игоря Симутенкова 24 матча, забив два мяча.
На счету Вартаняна четыре встречи в молодёжном первенстве страны, Пономаренко за «Зенит»-м не играл.
«Кошице» выступает во второй по силе лиге чемпионата Словакии и после первой части сезона лидирует в восточной зоне, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
За «Кошице» также на правах аренды выступают ещё два зенитовца — полузащитник Сергей Иванов и нападающий Никита Андреев.