Ю. Жирков: не знаю, особенный ли для меня матч с ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РФПЛ с ЦСКА.
«Не знаю, особенный ли для матч с ЦСКА, так много играл против него. Плохо спалось после вылета из Лиги Европы. Обидно на последних минутах пропускать такие голы, неприятно, что вылетели. Всё, если не вышли, значит, так должно было быть. Обычный график, когда играем через два дня на третий, теперь же игры будут раз в неделю, можно нормально подготовиться. Отпускаю ли я бороду, как хоккеисты в плей-офф? Не знаю, забыл побриться просто», – передаёт слова Жирков корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 4 марта. Начало запланировано на 16:30 мск.
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