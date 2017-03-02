Шатов: у меня с Луческу рабочие отношения, проблем нет

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о своём функциональном состоянии и поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 18-го тура РФПЛ с ЦСКА.
«Проиграл упражнение, вот ребята и гудели, когда пошёл к журналистам. Не из-за интервью моего агента. У нас в команде спокойная, рабочая атмосфера, ничего страшного не происходит. С моим здоровьем всё хорошо, чувствую себя отлично, тренируюсь по полной программе. Наберу форму и буду ждать своего шанса.
Не слишком следил за ЦСКА зимой. Знаю, что они перешли на новую схему. Думаю, ближе к игре тренерский штаб познакомит нас с соперником. Мы всё наглядно увидим. Матч с ЦСКА не только для них, но и для нас определяющий. Две команды будут играть на победу, победит тот, кто лучше готов физически. Возможно, у нас есть преимущество, что мы сыграли два официальных матча. Тренер подошёл, позвал меня, у нас рабочие отношения, проблем нет», – передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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