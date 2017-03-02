Комитет по этике РФС рассмотрит гонки Кокорина, если попросят Мутко или исполком

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал инцидент с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
«Комитет по этике РФС не может сам инициировать рассмотрение этого эпизода с Александром Кокориным. Если президент РФС Виталий Мутко или исполком РФС обратятся к нам, тогда мы обязательно рассмотрим это дело.
Что касается моего мнения, то я очень сильно удивлён таким поведением Александра. У него уже были различные неприятные случаи. Недавно он надел майку с Пабло Эскобаром. Всё это просто удивительно», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.