«Зенит»: в матче с ЦСКА мы покажем легендарный петербургский характер

«Зенит» призвал своих болельщиков поддержать команду в выездном матче 18-го тура Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится 4 марта, начало игры — в 16:30 мск.
«Друзья, в ближайшую субботу мы продолжим чемпионскую гонку и сыграем один из самых важных матчей Премьер-Лиги против московского ЦСКА. Мы будем бороться с первой минуты и до последней, выложимся на сто процентов и покажем легендарный петербургский характер, который вы видели в лучших играх первой части сезона.
Мы встретимся с очень сильным соперником и сумеем добиться победы только с вашей помощью. Команда и болельщики, все вместе, мы должны подтвердить статус самого успешного клуба страны последних лет и свой высокий уровень. Нам нужна ваша поддержка! Вперед, сине-бело-голубые!, — говорится на официальном сайте «Зенита».
Какой характер окажется сильнее — петербургский или московский? Сделай свой выбор!