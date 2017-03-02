Подольски сообщил, что летом покинет «Галатасарай» и продолжит карьеру в Японии

Нападающий «Галатасарая» Лукаш Подольски продолжит карьеру в Японии. Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Инстаграме». Летом форвард покинет «Галатасарай» и перейдёт в «Виссел Кобе».
«После окончания сезона я перейду в команду Джей-лиги «Виссел Кобе». Это не решение, которое я принимаю против «Галатасарая», это просто новый вызов для меня. Когда придёт время, я сделаю более подробное заявление. Сейчас я полностью сосредоточен на «Галатасарае», — написал Подольски.
По информации турецкой прессы, «Галатасарай» заработает на продаже Подольски € 2,6 млн. Контракт немецкого нападающего с «Галатой» действует до лета 2018 года.
В нынешнем сезоне Лукаш Подольски принял участие в 21 официальном матче за «Галатасарай», забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.