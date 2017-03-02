Навас: не хочу говорить о судействе, арбитры тоже люди, все ошибаются

Голкипер «Реала» Кейлор Навас не захотел комментировать судейство в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (3:3). Арбитр Давид Фернандес Борбалан на 47-й минуте удалил с поля Гарета Бэйла, а также назначил два пенальти.
«Я не хочу говорить о судьях. Они тоже люди, и все допускают ошибки. Они делают свою работу. Нам же нужно продолжать бороться, чтобы достичь своей цели. Футболисты «Реала» всегда выходят на поле, чтобы выиграть.
Я всегда стараюсь играть на пределе возможного. Да, допустил одну ошибку, кто-то может критиковать меня, но я всегда стараюсь улучшить свою игру. Я знаю, на что способен, и горжусь, что играю за «Реал», — цитирует Наваса пресс-служба клуба.