Шустер: «Реал» полностью провалился в матче с «Лас-Пальмасом»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер раскритиковал команду после домашнего матча 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Гости вели по ходу встречи со счётом 3:1, но позволили сопернику забить два гола и спасти очко. На 47-й минуте встречи подопечные Зинедина Зидана остались в меньшинстве, поскольку был удалён полузащитник Гарет Бэйл.
«Было удивительно, что делал на поле «Реал» после игр с «Валенсией» и «Вильярреалом», которые уже наводили на размышления. В составе «Лас-Пальмаса» выступают очень сильные игроки, а «Реала» между тем на поле не было. Команда начала работать лишь после того, как осталась вдесятером. «Реал» не спланировал игру должным образом и полностью провалился», — цитирует Шустера Onda Cero.