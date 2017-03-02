ОПСФ: если выплаты продолжатся, игроки «Луча-Энергии» выйдут на поле

Генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подтвердил, что на счета футболистов владивостокского «Луча-Энергии» начали поступать средства. Ранее стало известно, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета.
«Ребята сообщают, что им стала поступать зарплата за один месяц. Мы только что общались с руководителем ФНЛ Игорем Ефремовым и представителями клуба: они обещают, что в понедельник выплаты продолжатся. Посмотрим, как будет дальше.
Также стоит вопрос, где состоится матч с «Динамо»: в Москве или во Владивостоке. Насколько я понимаю, во Владивостоке поле не очень готово к проведению матчей. Если выплаты продолжатся, ребята выйдут на поле, а если их продолжат кормить обещаниями… В любом случае, заявления о приостановлении трудовой деятельности ребята написали. Все футболисты хотят играть, это вынужденная мера. Кто-то из футболистов даже начал планировать отъезд со сборов», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.