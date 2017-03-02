М. Льоренте: трудно вернуться в «Реал», но считаю себя игроком уровня Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте, защищающий на правах аренды цвета «Алавеса», в очередной раз отметил, что хотел бы вернуться в «Королевский клуб» по окончании текущего сезона. Футболист одновременно понимает, что в стане «сливочных» конкуренция очень высока, однако считает себя не слабее лидеров испанского гранда.
«Очевидно, что трудно вернуться в «Реал», так как там играют лучшие. Правда, я не думаю о возвращении в «Реал» в данный момент и сконцентрирован на задачах «Алавеса». А в конце сезоне будет видно, готов ли я вернуться в «Реал». Но считаю себя игроком уровня Крооса и Модрича», — цитирует Льоренте Marca.