Агент Кокорина: никаких гонок Александр не устраивал

Кирилл Логинов, агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал инцидент с форвардом, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
«Всё произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Александр ехал по Большой Дмитровке. При повороте налево на Страстной Бульвар он зацепил колесом линию разметки. Рядом стоял экипаж, который составил административный протокол. Все материалы были направлены в суд. Никаких гонок не было, мне скрывать нечего. Я общался с Александром, он говорит, что если и заехал на полосу, то просто этого не заметил. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Никаких гонок Кокорин не устраивал», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.