Каборе не поможет «Краснодару» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе не примет участия в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком». Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.
«Каборе пропустит игру со «Спартаком» из-за травмы, но повреждение не серьёзное. Каборе не играл с «Оренбургом» — команда пропустила три, не играл в кубковой встрече с «Уралом» — «Краснодар» снова получил три гола. Отсутствие Шарля – серьёзная проблема для «Краснодара», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Являешься фанатом «Краснодара» или «Спартака»? Возьми игроков этих клубов себе в команду и выигрывай ценные призы!