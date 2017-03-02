Кокорин 7 раз нарушил ПДД на другой машине в тот день, когда его остановили

Камеры семь раз зафиксировали нарушения автомобиля «Ролс Ройс» Александра Кокорина в разных концах города уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулём «Бентли».
Люксовый чёрный Rolls Royce Wraith, обладателем которого является нападающий «Зенита» Александр Кокорин, поймали на превышении скорости на Рублёвском шоссе и Ленинском проспекте столицы в тот же день, 25 февраля.
Стоит отметить, что за гонки по встречной полосе футболисту сборной России уже грозит лишение водительских прав.