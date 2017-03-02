Экс-форвард сборной Италии Кассано может продолжить карьеру в Серии D

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано может перейти в клуб итальянской Серии D «Сампьердаренсе». Об этом сообщает Il Secolo XIX.
Антонио Кассано начинал сезон в «Сампдории», которая в конце января этого года расторгла контракт с футболистом. 34-летний нападающий поддерживал форму с молодёжной командой, но и там игроку на днях запретили тренироваться.
Кассано готов пойти на значительное понижение в классе, чтобы иметь игровую практику и подойти к сезону-2017/18 в оптимальной форме.
Ранее Антонио Кассано сватали в клуб Серии В «Виртус Энтелла».