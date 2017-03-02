Суд рассмотрит материалы в отношении Кокорина 15 марта

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина за езду по встречной полосе состоится 15 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
«Рассмотрение дела Кокорина, привлекаемого к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, назначено на 15 марта. Заседание состоится в судебном участке №369 Тверского района», — цитирует Дзюрко агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что форвард был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.