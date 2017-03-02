«Вест Хэм Юнайтед» не согласился продать Кэрролла за £ 32 млн китайским клубам

«Вест Хэм Юнайтед» отклонил предложение в размере £ 32 млн, которые предлагали ряд китайских команд за нападающего Энди Кэрролла, сообщает The Telegraph.
Ранее в СМИ сообщалось, что к 28-летнему британцу проявляли интерес «Шаньдун Лунэн», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Хэбей Чайна Форчун», но лондонский клуб отказался расставаться с форвардом.
В текущем сезоне Кэрролл провёл в чемпионате Англии 12 матчей и забил шесть голов. В начале февраля игрок получил травму паха, но ожидается, что он вернётся в строй к матчу 27-го тура с «Челси» 3 марта.