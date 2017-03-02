«Томь» и «Ростов» вновь сыграли вничью в молодёжном первенстве

В Батайске завершился первый матч 18-го тура российского молодёжного первенства. «Томь» на стадионе «Локомотив» принимала «Ростов». Хозяева ушли на зимний перерыв, сыграв вничью с «Уфой» (3:3), а гости уступили «Зениту» (2:4).
В первом круге «Ростов» и «Томь» забили четыре гола на двоих, завершив встречу вничью (2:2). В отчётном матче вновь был зафиксирован ничейный результат, правда, голов зрители не увидели – 0:0.
После 18 туров «Томь» набрала 24 очка и занимает в молодёжном первенстве 9-е место, а «Ростов» с 23 пунктами расположился на 10-й строчке.