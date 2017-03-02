Агуэро: я хочу остаться в «Манчестер Сити», но всё прояснится в июне

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на вопрос относительного своего будущего в английском клубе. Контракт 28-летнего футболиста истекает летом 2019 года, и в прессе всё чаще появляются слухи о возможном уходе.
«Всё прояснится в июне. Я хотел бы оставаться в «Манчестер Сити» как можно дольше. У меня есть ещё три месяца, чтобы дать клубу всё наилучшее, а дальше будет видно. Одно дело — когда об этом говорят в клубе, другое дело — когда об этом сообщают мне. Пока этого не произошло, я должен просто продолжать играть в футбол.
Я не думаю о «Реале» или ещё о чём-то. Я сосредоточен на «Манчестер Сити». Надеюсь, что до конца сезона мы завоюем какой-то трофей, что является немаловажным, а дальше посмотрим. Об испанских командах я не думаю», — цитирует Агуэро The Telegraph.