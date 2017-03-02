В Китае хотят привлечь Марадону для развития местного футбола

Руководство китайской Суперлиги продолжает искать способы развития местного чемпионата и развития местного футбола. Как сообщает AS, на этот раз китайцы сделали предложение внести свой вклад в развитие футбола известному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.
Отмечается, что фигура легендарного игрока поспособствует толчку программы футбола Китая. Марадоне предлагают читать лекции и проводить семинары для молодых футболистов.
Аргентинец, который в настоящее время проживает в Дубае, рассматривает предложение, которое было представлено одними и теми же посредниками, сопровождавшими сделку Карлоса Тевеса из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа».