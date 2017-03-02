Матч ЦСКА — «Зенит» покажут в 15 странах мира, включая Гонконг и Японию

Матч 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом» покажут в 15 странах мира, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Кроме России эту встречу покажут в Австрии, Боснии и Герцеговине, Гонконге, Германии, Македонии, ОАЭ, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украине, Черногории, Швейцарии и Японии.
Матч состоится на домашнем стадионе ЦСКА 4 марта. После 17 туров «армейцы» занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, а сине-бело-голубые располагаются на второй позиции.