ФИФА: удовлетворены ходом подготовки к ЧМ-2018, но есть над чем работать

ФИФА довольна ходом подготовки России к Кубку конфедераций—2017 и чемпионату мира 2018 года. Об этом сегодня, 2 марта, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
«В целом мы удовлетворены прогрессом подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, хотя есть над чем поработать, поэтому мы организовали этот визит. Мы удовлетворены мероприятиями, которые проводят органы власти в РФ, есть контакты в этой области и с УЕФА, а также органами власти во Франции, которая недавно провела чемпионат Европы.
В России существует программа подготовки паспорта болельщика. Мы доверяем органам власти России, мы считаем, что Кубок конфедераций и чемпионат мира — праздник для болельщиков. Тут не должно быть места для негативных явлений», — цитирует Смита «Интерфакс».