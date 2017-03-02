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ФИФА: удовлетворены ходом подготовки к ЧМ-2018, но есть над чем работать

2 марта 2017, четверг. 17:02. Футбол
ФИФА довольна ходом подготовки России к Кубку конфедераций—2017 и чемпионату мира 2018 года. Об этом сегодня, 2 марта, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«В целом мы удовлетворены прогрессом подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, хотя есть над чем поработать, поэтому мы организовали этот визит. Мы удовлетворены мероприятиями, которые проводят органы власти в РФ, есть контакты в этой области и с УЕФА, а также органами власти во Франции, которая недавно провела чемпионат Европы.

В России существует программа подготовки паспорта болельщика. Мы доверяем органам власти России, мы считаем, что Кубок конфедераций и чемпионат мира — праздник для болельщиков. Тут не должно быть места для негативных явлений», — цитирует Смита «Интерфакс».
Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
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2 марта 2017, четверг
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