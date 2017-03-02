В Чили марш в поддержку ухода Алексиса Санчеса из «Арсенала» посетили 5 человек

В Чили марш в поддержку ухода нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» посетили всего пять болельщиков, сообщает The Daily Mail.
Организаторы мероприятия после поражения «Арсенала» от «Баварии» со счётом 1:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов создали страницу в «Фейсбуке», где объяснили основную идею марша: «Чилийцы устали наблюдать за тем, как наша звезда сражается в одиночку. Мы не хотим видеть его в Мадриде или в Барселоне. В действительности нам вообще безразлично, где он будет играть. Главное, чтобы он сражался в составе команды, в которой ему помогали бы 10 остальных футболистов».
Ранее сообщалось, что более 5 тыс. чилийских фанатов собираются посетить марш в поддержку ухода 28-летнего Санчеса из «Арсенала».
Однако марш протеста в среду посетили всего пять человек после того, как авторы страницы сообщили, что это было просто шуткой.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».