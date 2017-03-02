Лебедев: заявление британского парламента – звенья большой политической цепи

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018, который пройдёт в России.
«Заявление британского парламента – это звенья большой политической цепи. Никто не собирался объявлять бойкотов, и всё это пустые запугивания. Но использовать эту карту в процессе политической игры каждая страна хочет. Поэтому на этот вопрос надо смотреть не со спортивной точки зрения, а с политической.
На мой взгляд, в последнее время со скрипом, но проясняется в головах политиков то, кому же они протянули руку помощи на Украине. Пытаясь выйти из этой ситуации, будут вспоминать всё: и допинг, и чемпионат мира, и теннис. Главное, выйти с наименьшими потерями и наибольшей выгодой. Любые заявления на уровне верховной власти – только политическая борьба. На чемпионат мира приедут все.
Может, что-то попробует «тяфкнуть» Украина, но чтобы что-то сказать, надо хотя бы отобраться. Нужно дождаться итогов всех отборочных матчей и увидеть, что все – и страны-участницы, и болельщики – приедут в нашу страну», – сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.