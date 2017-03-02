Лебедев: давайте оставим Кокорина в покое, он не воровал и не убивал

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев прокомментировал инцидент с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
«Бедный парень Кокорин попался в очередной раз, а злопыхатели начали клеймить его позором. Миллионы граждан РФ ежедневно нарушают правила дорожного движения, но мы же не пишем про каждого. Теперь все призывают лишить Александра прав. Да, Кокорин не звезда российского футбола, но он член сборной России, и у нас нет других.
Сколько можно считать чужие деньги? Парень зарабатывает их своими ногами и может тратить так, как считает нужным. Если злопыхателей не устраивает высокая зарплата футболистов, то давайте обсудим вопрос. Но никто не хочет. Потому что, видимо, в этом есть заинтересованность не только у спортсменов.
Так давайте оставим Кокорина в покое. Пусть катается на Bentley, ходит на голове в центре города, пьёт шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь. Не вижу никакого повода, чтобы из этого что-то раздувать. Он не воровал, не убивал. Высказываю Кокорину слова поддержки, нужна будет юридическая помощь – готов буду оказать», – сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.