Смородская: может быть, меня убрали, чтобы «Локомотив» перестал конкурировать

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала новое руководство «железнодорожников», а также поделилась мнением о том, почему была вынуждена уйти из клуба. В августе прошлого года Смородскую на посту президента «Локомотива» сменил Илья Геркус. В текущем сезоне команда идёт на 10-м месте в РФПЛ после 17 туров.
«Шаги нового руководства «Локомотива»? Много вопросов к ним. Непонятно, в чём они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю «Локомотива». Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.
Кстати, теперь Тищенко вернулся в клуб. Для чего? Круговорот футболистов в природе. Скоро мы увидим его работу. Я практически уверена, что ничего путного точно не купят. Скажут, что финансов нет? Я оставила больше трети бюджета – кучу денег! Там на всё хватит. А когда брала клуб у Наумова, нечем было заплатить ему денежную компенсацию за досрочное прекращение контракта. Имелись громадные долги по налогам. То есть бюджет оказался потрачен, денег не было вообще – крутись как можешь.
Вообще, меня не за что было снимать. Всё в клубе было налажено. Мы шли на третьем месте в текущем чемпионате. Достойно провели предыдущий сезон. Набрали одинаковые очки со «Спартаком» и, к сожалению, оказались на шестом месте, но взяли вершины, которые до этого «Локомотив» не брал. В Лиге Европы мы вышли с первого места из группы, хотя нашими соперниками были «Спортинг» и «Бешикташ». В общем, было чем гордиться.
За что тогда меня сняли? «Наступил новый этап развития клуба, мы хотим выйти на другой уровень». Я знаю, что председатель совета директоров РЖД говорил, что надо заполнить стадион. И хочу сказать, что сейчас посещаемость у «Локо» упала. С моих почти 11 тыс. до девяти. То есть на две тысячи. Потому что мы занималась этим профессионально, а не популистски. В этом большая разница.
В РЖД всем не до футбола, там люди занятые. Но время покажет, кто оказался прав. Я за свои шесть лет вывела «Локомотив» из середняков в топ-команду, которая всё время борется за титулы. Да, не всегда всё получалось, но тем интереснее чемпионат. Мы были очень близко – в одном очке, с одинаковым количеством набранных очков, а не с таким отставанием в 20 с лишним очков, как сейчас. Сейчас на «Локомотив» можно не обращать внимания, он никому не угрожает. Может быть, это и было целью, когда меня убирали. Чтобы он перестал конкурировать. Не знаю, кому это нужно. Может быть, кому-то и нужно», — сказала Смородская в интервью Eurosport.