Вооруженные люди заблокировали базу «Шахтёра» и «Донбасс Арену»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что вооруженные люди полностью заблокировали работу стадиона «Донбасс Арена» и тренировочную базу клуба в Донецке.
«Если говорить о «Донбасс Арене», на данный момент все входы и выходы заблокированы вооруженными людьми. Технический персонал, офисные работники также не имеют возможности попасть на стадион. Возможен вход только в дежурную смену. Роль и задача дежурной смены – предотвращать, если вдруг возникнут, аварийные ситуации. Вы прекрасно понимаете, почему только этим людям разрешено входить на «Донбасс Арену».
Также 28 февраля вооруженные люди проникли на территорию СТБ «Кирша», вывели всех работников, опечатали всё имущество, здания и сооружения, поставили свою охрану, и на данный момент база находится под полным контролем вооруженных людей», — цитирует Палкина официальный сайт «Шахтёра».
Сейчас «Шахтёр» проводит домашние матчи в Харькове. Клуб покинул Донецк после того, как на территории Донецкой области Украины в апреле 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика.