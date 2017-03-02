9 марта в Санкт-Петербурге отметят 100 дней до Кубка конфедераций

9 марта останется ровно 100 дней до Кубка конфедераций. Финальный отсчёт будет дан на «Стадионе Санкт-Петербург», на котором пройдёт матч открытия и финал турнира.
Для представителей СМИ будет организован обзорный тур по стадиону. После этого заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин в торжественной обстановке откроют памятную табличку и представят нового посла чемпионата мира 2018 года.
Затем состоится акция «Символические 100 пасов», к которой присоединится звезда футбола — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу. Компанию ему составят воспитанники футбольных школ Санкт-Петербурга и экс-игроки сборной России по футболу – Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков и другие почётные гости.
По завершении акции состоится пресс-конференция, в которой примут участие Мутко, Самура, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и Кафу.
Во второй половине дня на Дворцовой площади более 1000 волонтёров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка конфедераций. Танцевальный флешмоб пройдёт под аккомпанемент бывшего вратаря сборной России, диджея Руслана Нигматуллина.