Футболисткам сборной Тибета запретили въезд на территорию США

Тренер женской сборной Тибета Касси Чайлдерс заявила, что игрокам её команды было отказано в получении американских виз и они не смогут выступить на турнире в Далласе.
«Я расстроена, поскольку мы планировали эту поездку не один месяц. Этот момент должен был стать важным в жизни каждой нашей спортсменки. У них отняли шанс сказать миру, что тибетские женщины способны на многое. Дело не в Трампе. У меня изначально были опасения, потому что у жителей Тибета постоянно возникали сложности с получением права на въезд в США», — цитирует Чайлдерс BBC.