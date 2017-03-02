Промес и М. Фернандес — в рейтинге лучших игроков, выступающих вне топ-5 лиг

Известный международный портал Bleacher Report составил рейтинг лучших игроков, выступающих в Европе, но вне первых пяти ведущих лиг. В двадцатку попали полузащитник «Спартака» Квинси Промес и защитник ЦСКА Марио Фернандес.
20 лучших игроков в Европе, которые не выступают в Англии, Испании, Италии, Франции или Германии
1. Виктор Нильссон-Линделёф («Бенфика»)
2. Данилу Перейра («Порту»)
3. Нелсон Семеду («Бенфика»)
4. Дарио Срна («Шахтёр»)
5. Жонас («Бенфика»)
6. Виктор Коваленко («Шахтёр»)
7. Вилльям Карвалью («Спортинг»)
8. Андерсон Талиска («Бешикташ»)
9. Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев)
10. Андре Силва («Порту»)
11. Хаким Зиеш («Аякс»)
12. Брума («Галатасарай»)
13. Икер Касильяс («Порту»)
14. Фред («Шахтёр»)
15. Юри Тилеманс («Андерлехт»)
16. Мусса Дембеле («Селтик»)
17. Квинси Промес («Спартак»)
18. Лукаш Теодорчик («Андерлехт»)
19. Марио Фернандес (ЦСКА)
20. Марлос («Шахтёр»)
Издание также отметило нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, который вошёл в пятёрку футболистов, не попавших в рейтинг, но заслуживающих внимания.