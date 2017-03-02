Палкин: «Донбасс Арена» засияет только тогда, когда на неё вернётся «Шахтёр»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал информацию о том, что вследствие блокировки в Донецке «Донбасс Арены» вооруженными людьми на стадионе были включены огни и прожекторы.
«Зажечь свет на «Донбасс Арене» не трудно. И сделать это может каждый. Гораздо труднее, наверное, её было построить. Кто её построил, с какой любовью и сколько сердца в это вложил – об этом, поверьте, знают и помнят не только в Донецке, в Донбассе и на Украине. Имя этого человека знает вся Европа и весь мир.
Нажать на кнопку и включить лампочки – это не победа, это вообще ничего, это смешно. По-настоящему «Донбасс Арена» сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней играл и побеждал «Шахтёр». И засияет она опять только тогда, когда там, как и раньше, будет играть «Шахтёр» с лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет звучать гимн Лиги чемпионов.
А пока «Шахтёра» на «Донбасс Арене» нет, она не сияет. И не засияет, пока клуб не вернётся домой. И то, что сейчас происходит в Донецке, болельщиков «Шахтёра» и сотни тысяч людей, которые очень ждут команду домой, к этому моменту не приближает, а отдаляет», — цитирует Палкина официальный сайт «горняков».