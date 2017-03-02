Черчесов об инциденте с Кокориным: такие вещи нас не устраивают

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент, случившийся с нападающим «Зенита» и национальной команды Александром Кокориным.
25 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре в Москве инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на встречную полосу движения»).
«Мы с первого дня обозначали приоритеты, что футболист сборной должен на поле, за полем, в игре и между играми показывать соответствующий профессионализм. Поэтому, естественно, такие вещи нас не устраивают», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на футбол!»
Если вас не устраивает поведение Кокорина, выберите другого форварда для «Зенита»!