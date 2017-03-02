Кержаков: ничего, кроме шуток, ситуация с Кокориным у нас не вызвала

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как в команде восприняли ситуацию с нападающим Александром Кокориным.
25 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре в Москве инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на встречную полосу движения»).
«Естественно, это не совсем рабочие моменты, относящиеся именно к футболу. Больше, наверное, это личная жизнь Александра Кокорина. Но ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало. Если мы будем на каждые такие заявления со стороны прессы реагировать очень серьёзно, тогда, наверное, меньше будет концентрация на предстоящий матч», — сказал Кержаков в эфире программы «Все на футбол!».