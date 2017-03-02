Власти Аргентины заплатили $ 22,7 млн AFA, чтобы начать чемпионат страны

Правительство Аргентины оказало финансовую помощь аргентинской футбольной ассоциации. Власти перевели на счёт AFA $ 22,7 млн с целью не допустить забастовки игроками аргентинских клубов чемпионата страны, сообщает ESPN FC.
Футбольный сезон в Аргентине должен был начаться 5 февраля, но профсоюз игроков объявил бойкот из-за финансовых проблем во многих клубах страны. Чтобы не допустить дальнейшей забастовки, власти Аргентины перевели ассоциации футбола $ 22,7 млн, которые будут распределены между клубами, чтобы те могли погасить долги по зарплате перед игроками. Сезон должен начаться 3 марта.