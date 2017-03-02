Арбитр матча «Ювентус» — «Наполи»: мне не за что приносить извинения

Итальянский арбитр Паоло Валери, обслуживавший первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Наполи» (3:1), заявил, что ему не за что извиняться по итогам встречи. Во втором тайме Валери назначил в ворота неаполитанской команды два пенальти и после матча был раскритикован представителями «партенопейцев».
«Мне не за что приносить извинения, я не совершал ошибок», — приводит слова Валери интернет-портал Football Italia.
Ответный матч между «Ювентусом» и «Наполи» состоится 5 апреля в Неаполе.