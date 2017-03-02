Павлюченко: прозвище Спящий Гигант раздражает. Я что, на поле сплю, что ли?

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что его раздражает прозвище Спящий Гигант, которое ему когда-то дал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.
«Оно раздражает меня с того самого момента, когда Гус Хиддинк его произнёс. Остальные потом подхватили. Эти два слова мне 10 лет уже неприятны.
Говорил ли Хиддинку об этом? Гусу-то как раз нет. Голландец его придумал применительно к одной конкретной ситуации, но там был наш, так сказать, с ним междусобойчик. Но Хиддинк уехал – и всем другим тренерам я уже объяснял, почему мне не нравится прозвище. Я что, на поле сплю, что ли? Я форвард и не должен носиться, как какой-нибудь крайний хав – вот ему по должности поручено километраж накручивать. А я пусть лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат.
200 не 200, но эти 188 – уже мои, а кто-то забьёт 30 мячей за всю жизнь и рассказывает потом: я столько двигался, я так отвлекал! Да ты всю дорогу, получается, от мяча пробегал – чем тут хвалиться?!» — заявил 35-летний нападающий в интервью изданию «Советский спорт».