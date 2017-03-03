Симеоне опасается, что Торрес сломал шею

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча с «Депортиво» (1:1) в чемпионате Испании выразил опасение, что форвард команды Фернандо Торрес сломал шею в эпизоде с травмой. По словам Симеоне, все в команде волнуются из-за инцидента с 32-летним футболистом.
«Я услышал звук падения даже возле скамейки запасных. Не знаю, может, это была шея. Надеюсь, с Фернандо всё будет хорошо», — цитирует Симеоне Tiempo de Juego.
Торрес в концовке матча с «Депортиво» в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком гостей. Около пяти минут врачи оказывали Фернандо помощь, после чего его унесли с поля на носилках.
В подтрибунном помещении Торрес пришёл в сознание и смог говорить. Он проведёт ночь в больнице.
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