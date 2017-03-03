Фелипе Луис: главное, чтобы Торрес поправился как можно скорее

Защитник мадридского «Атлетико» Фелипе Луис прокомментировал травму форварда Фернандо Торреса, полученную в матче 25-го тура Примеры с «Депортиво» (1:1). 32-летний футболист в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво». Около пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с поля на носилках. В сознание он пришёл уже в подтрибунном помещении.
«Было ужасно наблюдать за этой травмой, он напугал нас. Но сейчас мы получили хорошие новости — его состояние стабилизировалось. Торрес много значит для клуба, он один из лучших людей, которых я знаю.
После такого тяжело играть. Семь лет назад я тоже так травмировался. Главное, чтобы он как можно скорее поправился», — цитирует Луиса AS.