Торрес: надеюсь, смогу вернуться в ближайшее время

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура Примеры с «Депортиво» (1:1), заверил болельщиков, что его здоровью ничто не угрожает.
«Спасибо всем за заботу и слова поддержки. Это был лишь страшный эпизод. Надеюсь, смогу вернуться в ближайшее время», — написал испанец в своём «твиттере».
После столкновения с игроком «Депортиво» Торрес неудачно упал на поле и потерял сознание. Со стадиона испанец был доставлен в больницу, где проведёт минимум одну ночь.